شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. استدراج وضبط وافدين يسوقون لكمامات بأسعار مرتفعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): ضبطت وزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية في بريدة، وافدين يقومون بتسويق الكمامات بأسعار مرتفعة، ويشترطون البيع بدون فواتير. ضبطت وزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية في بريدة، وافدين يقومون بتسويق الكمامات بأسعار مرتفعة، ويشترطون البيع بدون فواتير. وأضافت أنه بعد استدراجهم تم ضبطهم والوصول إلى المستودع التابع لهم وحجز أكثر من 40 ألف كمام؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. استدراج وضبط وافدين يسوقون لكمامات بأسعار مرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.