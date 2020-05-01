شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: نشاهد هذه الليالي قطار من الأجرام السماوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن الأجرام السماوية ستمر على شكل قطار خلال هذه الليالي.

وقال الزعاق: " خلال هذه الليالي نبدأ نشاهد مرور أجرام سماوية على شكل قطار من النجوم المتحركة على بعض المناطق ".

وأضاف: " هذه تسمى أقمار ستارلنك الصناعية والغرض منها تقديم البث الفضائي وأهمها الأنترنت على كوكب الأرض ".

وتابع : " بعد عشر سنوات سيكون عددها 12 ألف قمر، وخلالها سيستغني العالم عن الاقمار الصناعية التقليدية " .