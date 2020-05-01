شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يرصد صف مركبات بانتظار الحصول على قهوة وقت منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثّق مواطن، مقطع فيديو، يرصد فيه صف طويل للمركبات بانتظار الحصول على القهوة أثناء أوقات منع التجول. وثّق مواطن، مقطع فيديو، يرصد فيه صف طويل للمركبات بانتظار الحصول على القهوة أثناء أوقات منع التجول. وهاجم موثق المقطع، رجال الأمن والمرور، ومشككًا بأنهم لا يقومون بدورهم على الوجه الأكمل. وتوقع بعض النشطاء أن يكون المقطع قديم، فيما توقع آخرون أن يكونوا مناديب توصيل ولديهم تصريح بالخروج وقت المنع. بينما طالب آخرون بمحاسبة مصور المقطع على ألفاظه وتصويره الفيديو.

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