شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري يُحذر من أدوية الكحة وينصح بتجنب الدقيق والملح والسكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري، الباحث في المسرطنات، من أدوية الكحة "السعال" لأن معظمها مصنف من المهدئات الإدمانية القاتلة.

وروى "الخضيري" قصة شاب عمره ٣١ سنة وكان موظفاً ناجحاً وبراتب عالي، مضيفًا أنه بدأ بشرب أدوية الكحة المهّدئة لتنظيم النوم (من أجل أن ينام مبكرا ليصحوالوظيفته مبكراً)، والآن مفصول من وظيفته ومهدد بالجنون ويبحث عن علاج.

وأضاف: " مفاتيح الصحة تجنب (الدقيق الأبيض وتستبدله بالحبوب الكاملة مثل البر بنخالته، تجنب السكر الأبيض (وللضرورة ممكن قليل من العسل اودبس التمر)، اترك ملح الطعام واستبدله بالليمون في كل طعامك، والأملاح المفيدة موجود تلقائيا بالماء الغير مفلتر وبالأطعمة وهي تكفيك بلا إضافة ملح طعامNaCl " .