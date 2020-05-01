صورة علوية توثق رجال أمن تركوا أهاليهم ليفطروا في الميدان لمواصلة جهودهم الأمنية

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): رصدت صورة علوية رجال الأمن الذين تركوا أهاليهم ليفطروا في الميدان ويواصلوا جهودهم الأمنية. رصدت صورة علوية رجال الأمن الذين تركوا أهاليهم ليفطروا في الميدان ويواصلوا جهودهم الأمنية. وأثارت الصورة إعجاب وإشادة المواطنين بمنصات التواصل اباجتماعي، حيث لاقت تفاعلا وانتشار واسعا. وانهالت التعليقات علي الصورة وجاءت كالآتي:" الله يقويهم ويعافيهم ويكون في عونهم يارب ويزيدهم ولاينقصهم يارب ياكريم، الله يعطيهم القوة والعافية في كل بقعة من أرض مملكتنا تجدهم متواجدين لخدمة الوطن وكلنا امن الله يتقبل صيامهم وكل مسلم اللهم آمين، جميل يعطيهم العافية بس ترا أي انسان بالعالم يروح الدوام بيترك أهلو عادي ".

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