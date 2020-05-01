مجمعات الأحساء التجارية تستأنف نشاطها مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

استأنفت المجمعات التجارية المشمولة نشاطها في محافظة الأحساء مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة

واستقبلت المجمعات التجارية في المحافظة المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء مستلزماتهم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.

جاء ذلك تحت إشراف فرق رقابية من أمانة المحافظة والبلديات التابعة لها على تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي تتضمن إرشادات وتعليمات صحية، تشمل منع أي نشاط داخل تلك المراكز التجارية الكبرى لا يحقق التباعد الجسدي.

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وتتضمن الاشتراطات ربط كاميرات المجمعات التجارية مع غرف التحكم في الأمانة والبلديات لمتابعة حركة مرتادي الأسواق ومنع حدوث الازدحام، وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية والتأكيد على أصحاب المحال والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به.

وشملت الإجراءات إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحال التي يحصل بها ازدحام للمتسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين.

كما تقرر تعطيل استخدام كراسي الانتظار وأماكن الجلوس داخل المجمعات وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحلات مثل مقابض الأبواب والسلالم، والمصاعد والأرضيات، إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الاحترازية لتفادي ومنع الإصابة .

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