«التأمينات الاجتماعية» ترد على أهم الأسئلة الخاصة بعودة العامل للعمل

رد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على أهم الأسئلة الخاصة بعودة العامل للعمل، وذلك بعد قرار الحكومة برفع الحظر جزئيًا على بعض مناطق المملكة.

استئناف العمل وإلغاء الدعم

وقال الحساب الرسمي للتأمينات إنه يمكن استئناف الموظفين لعملهم دون الحاجة لإلغاء طلب الدعم، مضيفة أن هذا لا يؤثر على استمرار صرف دعم شهر مايو الذي يصرف في 1 يونيو، وذلك بشرط الاتفاق بين العامل وصاحب العمل.

وأوضح أن صاحب العمل هو المخول برفع طلب إلغاء الدعم في حال أراد العامل ذلك، وفي حال أراد العامل الالتحاق بعمل جديد سيتطلب من صاحب العمل الجديد تسجيله في التأمينات وعند ذلك سيتم إيقاف الدعم عنه.

وكشف أنه يمكن لصاحب العمل رفع طلب تعديل طلب الدعم للمشتركين من خلال موقع مؤسسة التأمينات الإلكتروني وسيتم دراسة طلبه.

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العودة للعمل مشروطة بموافقة العامل

أكدت التأمينات أن عودة العامل المستفيد من الدعم إلى العمل الجزئي أثناء فترة الإجراءات الاحترازية مشروط بموافقة العامل، مضيفة أنه يتوجب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل للعودة للعمل خلال فترة دعم الصرف.

تعليق الاشتراك بالتأمينات

أشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه خلال العمل الجزئي أثناء فترة الدعم لن يكون هناك تغطية تأمينية وسيستمر تعليق اشتراك العاملين في نظام التأمينات، ولا يتوجب على صاحب العمل دفع اشتراكات عنهم خلال تلك الفترة.

وذكرت أن الاشتراك بالتأمينات يكون معلقا خلال فترة صرف الدعم، وبالتالي يتكفل صاحب العمل بالعلاج وتعويض الموظف في حال تعرضه لإصابة عمل أثناء ممارسة العمل الجزئي خلال فترة الدعم، وفقا لنظام العمل.

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