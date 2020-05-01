حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة لاستمرار الدعم حالة استبعاد المستفيد من التأمينات

أوضح أهمية رفع إخطار حال تغيير البيانات
أوضح برنامج حساب المواطن الإجراءات المطلوبة لاستمرار حصول المستفيد على الدعم في حالة استبعاده من التأمينات.
وتلقى البرنامج تساؤلًا أحد المواطنين قال فيه: «في حال فصلي من التأمينات وتحويلي إلى نظام ساند؛ بسبب أزمة كورونا ثلاثة شهور فقط هل أحدث الدخل؟
وأجاب «حساب المواطن»: «إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية من خلال حسابه واختيار أيقونتي (تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل) والتعديل على الحالة الوظيفية إلى «لا توجد وظيفة» وحذف الدخل السابق.
وجدد البرنامج التأكيد على ضرورة، إفصاح المستفيد عن الدخل الذي يحصل عليه عبر نظام «ساند» والدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن واختيار نوع الدخل عبر أيقونة «غير ذلك» ومصدر الدخل من خلال أيقونة «مخصص من برنامج ساند» ثم حفظ الطلب، وستتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة استحقاقه مرة أخرى.
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