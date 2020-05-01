الأرصاد تتوقع «طقس السبت»: أمطار رعدية في 7 مناطق بالمملكة

توقَّعت «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، هطول أمطار رعدية، غدًا السبت، في 7 مناطق.

جاء ذلك، في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، توقعت خلاله هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق، «تبوك، الرياض، الشرقية» ومرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة».

ووفق بيان «الأرصاد» تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية» والأجزاء الشرقية من منطقتي «مكة المكرمة والمدينة المنورة».

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فيما يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحيةً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -38 كم/ ساعة، ويكون ارتفاع الموج فيه، من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

وبحسب البيان، يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحيةً شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج.

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