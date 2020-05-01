أخبار السعودية اليوم.. تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا والصحة توضح خريطة الحالات بالمملكة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة1 مايو أبرز الأخبار في المملكة منها، أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور «محمد العبدالعالي»، أوضح خريطة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة.

بالأسماء.. وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارات وتكليفًا بديوان الوزارة وفروعها

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حزمة من قرارات التكليف لعدد من القيادات الإدارية بديون الوزارة وفروعها، في إطار تدوير الكفاءات الإدارية لتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة في خدمة الدعوة إلى الله والعناية في بيوت الله، ورفع مستوى الأداء في تقديم الخدمة للمواطنين.

حملة «مجتمع واعي» توزِّع حقائب توعوية وأدوات وقاية بالمنطقة الشمالية

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية بمركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية، حملة «مجتمع واعي»، تضمنت توزيع حقائب صحية تحوي أدوات الوقاية والمطويات الإرشادية، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

مستشفى الملك سلمان يوقِّع اتفاقية «الجسد الواحد» مع «ورود نوارة» التطوعي

وقّع مستشفى الملك سلمان اتفاقية شراكة مجتمعية بعنوان «الجسد الواحد»، مع فريق «ورود نوارة» التطوعي.

رؤساء 10 بنوك يثمنون روح التضامن الدولي في مواجهة فيروس كورونا

ثمَّن رؤساء 10 بنوك تضامن المجتمع الدولي للقضاء على فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مشددين على عدم تحويل النظر عن أهمية تحقيق أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة التي تم تطويرها بشكل جماعي، رغم التحديات.

الدفاع المدني: 5 إجراءات تضمن استخدامًا آمنًا للغاز في المنازل

نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى ضرورة تطبيق خمسة إجراءات لضمان الاستخدام الآمن للغاز في المنازل.

المطلق يحث أصحاب الأموال بتخصيص الزكاة لمستفيدي «جود الإسكان»

حث معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أصحاب الأموال بتقديم الزكاة لمنصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

«متحدث الصحة» لكبار السن: عليكم بالتزام البقاء في المنزل وتجنب التسوق والازدحام

نصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور «محمد العبدالعالي» كبار السن (فوق 65 عامًا) أو من لديهم أمراض مزمنة أو مشاكل في المناعة بضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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بالأرقام.. الصحة توضح خريطة إصابات كورونا بالمملكة.. والرياض تتصدر القائمة بـ 282 حالة

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور «محمد العبدالعالي»، خريطة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة.

بالصور.. أمانة الشرقية تكثف الجولات الرقابية ومتابعة تطبيق اشتراطات انطلاق الأنشطة التجارية المسموح بها

تواصل أمانة المنطقة الشرقية حملاتها التفتيشية المكثفة؛ إثر بدء انطلاق أنشطة الأسواق التجارية والمحلات، وعودتها جزئيًا بعد منع التجول.

«الصحة» تصدر دليلًا متكاملًا لمرضى السكري عن فيروس كورونا

أصدرت وزارة الصحة دليلًا لمرضى السكري عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)؛ بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة.

وزارة الصحة: تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 169

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 24097، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 3555.

مسجد التنعيم.. معلم تاريخي رغم اختلاف الروايات حول التسمية

يحتل مسجد التنعيم (مسجد السيدة عائشة) مكانة مهمة بين مساجد مكة المكرمة التاريخية وأحد المعالم الإسلامية المعروفة والمشهورة فيها وميقات الحجاج والمعتمرين من أهل مكة، سواء من ساكنيها أو المقيمين، إذ يقع في الجهة الشمالية الغربية من مكة على بعد 7.5 كيلومتر عن المسجد الحرام شمالًا على طريق مكة المكرمة-المدينة المنورة.

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