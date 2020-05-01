بالصور.. أمانة الشرقية تكثف الجولات الرقابية ومتابعة تطبيق اشتراطات انطلاق الأنشطة التجارية المسموح بها

تواصل أمانة المنطقة الشرقية حملاتها التفتيشية المكثفة؛ إثر بدء انطلاق أنشطة الأسواق التجارية والمحلات، وعودتها جزئيًا بعد منع التجول.

يأتي ذلك وفق الاشتراطات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على قطاعات عدّة وفق دليل تصنيف الأنشطة المسموح بها والتي شملت محال الأغذية، والمطاعم والأسواق الغذائية المركزية، والأسواق الكبرى (المولات) والمستودعات، وهي كل ما يُعنى بجمع وتخزين السلع تحت إشراف القطاع البلدي وأسواق التمور والخضار، والمسالخ والمذابح.

وأوضحت الأمانة أن الدليل احتوى على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، المتمثلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين، بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير.

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وشددت الأمانة على التزام المكاتب بالضوابط المُدرجة لها، وتحديدًا المنشآت المستثناة؛ حيث تضمنت إيقاف خدمة صف السيارات، وتفعيل أنظمة التهوية بشكل دائم، وإغلاق غرف الاستراحة، والاعتماد على الأبواب الالكترونية، ووضع سلال مهملات ، وإدارة وتنظيم انتظار المراجعين بالمنشأة وخارجها، وتوعية الزوار والمراجعين بالالتزام بعلامات التباعد، وضع علامات لذلك.

وأشار أمانة المنطقة إلى أن الأمانة تقف على محطات الوقود، لمتابعة تطبيقها للالتزامات التي وُضِعت لها والمراكز الخدمية، ومن ضمنها توعية الزبائن بالالتزام بعلامات التباعد، وإغلاق غرف الاستراحة، والتخلص من المخلفات والنفايات بطريقة آمنة، وتخصيص موظفين لإدارة وتنظيم انتظار الزبائن داخل وخارج المحطة وتوفير أماكن انتظار آمنة.

وأكّدت الأمانة أنها لن تتوانى مع المخالفين للاشتراطات، وأنها تعمل على تصحيحها، وستقوم جاهدةً بتفعيل الاشتراطات في جميع القطاعات والمنشآت المستثناة، منوّهةً أن مركز البلاغات 940 يستقبل أي بلاغ أو شكوى لمخالفي الاشتراطات البلدية والخدمات

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