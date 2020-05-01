الجوف.. تطبيق أمر منع التجول وسط إجراءات أمنية مشددة

تواصل الجهات الأمنية بمنطقة الجوف حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة؛ لتطبيق أمر منع التجول من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 صباحًا خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خِدْماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة أثناء تقديم خِدْماتها.

وفى مدينة سكاكا خلت الطرق الرئيسة والميادين من المرتادين من المواطنين والمقيمين؛ ما يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع المسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة.