الزعاق: مناطق بالمملكة تشهد مرور أجرام سماوية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، عن مرور إجرام سماوية بسماء المملكة العربية السعودية؛ بحيث يمكن مشاهدتها في عدد من المناطق.

وقال «الزعاق»، في تغريدة له عبر «تويتر»، نبدأ خلال هذه الليالي مشاهدة مرور أجرام سماوية على شكل قطار من النجوم المتحركة على بعض المناطق.

وأضاف «الزعاق»، هذه النجوم تسمى أقمار «ستارلنك الصناعية» والغرض منها تقديم البث الفضائي، وأهمها الإنترنت على كوكب الأرض، وبعد عشر سنوات سيكون عددها 12 ألف قمر، وخلالها سيستغني العالم عن الأقمار الصناعية التقليدية.

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