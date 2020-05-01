تعرف على الاشتراطات البلدية للأسواق التجارية للوقاية من فيروس كورونا

أوضحت وزارة الشؤون القروية والبلدية الاشتراطات البلدية للأسواق التجارية «المولات»، بما يتعلق بالمنشآت والموظفين والمتسوّقين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأضافت وزارة الشؤون القروية والبلدية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هناك 13 التزامًا على المراكز التجارية و9 التزامات على الموظفين و8 التزامات خاصة على المنشأة على المتسوقين.

وتتضمن الالتزامات على المراكز التجارية «المولات» وفقًا لوزارة الشؤون القروية والبلدية فيما يلي:

1-إغلاق كل أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض.

2- نشر لافتات إرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاتحرازية بعدة لغات.

3- منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38.

4- إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

5- توفير المنظفات والمطهرات والكمامات القماشية وأجهزة قياس حرارة بالنسبة للعاملين.

6- تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه.

7- عدد مستخدمي المصاعد.

8- تخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%.

9- وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من ارتداء الزبائن للكمامة القماشية.

10- تخصيص موظفين لإدارة وتنظيم انتظار الزبائن وتوفير أماكن انتظارآمنة.

11- منع تقديم عينات للتذوق أو التجربة.

12- توفير أعلى معايير للنظافة.

13- وضع علامات التباعد على الأرضيات.

فيما تضمنت الالتزامات على الموظفين وفقًا لوزارة الشؤون القروية والبلدية فيما يلي:

1- تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها.

2- منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38.

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3- التأكد من وجود مسافات بين العاملين والزبائن 2 متر.

4- الالتزام بكل التدابير الوقائية الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

5- قياس درة حرارة العاملين يوميًّا مع وجود سجل لذلك.

6- توعية جميع العاملين بمخاطر الفيروس والإجراءات المتبعة للوقاية.

7- وضع إجراءات مخصصة للعاملين في التعامل مع الحالات الإيجابية والمشتبه فيها في الموقع.

8- الطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس عليه.

9- إبلاغ الجهات الصحية مباشرة في حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة.

بينما تضمنت الالتزامات على المنشأة للمتسوقين وفقًا لوزارة الشؤون القروية والبلدية فيما يلي:

1- درجة حرارة الزبائن.

2- تنظيم دخول وخروج الزبائن.

3- تحديد ساعتين كأقصى مدة لكل عميل.

4- اقتصار الدخول على الأفراد لمن هم فوق 15 عامًا.

5- اقتصادر عدد الزبائن لكل محل تجاري حسب إرشادات المساحة.

6- تحديد عدد العملاء داخل المتجر (عميل لكل 10 أمتار).

7- توعية المستوقين بعدم المكوث في المركز لأكثر من ساعتين.

8- تعطيل كل الشاشات التي تعمل باللمس الخاصة بالمستهلك مثل الشاشات التفاعلية.

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