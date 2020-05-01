أمانة المدينة المنورة تعتمد أكثر من ٧٠٠ رخصة وقرار خلال أسبوع

لخدمة المواطنين «عن بُعد»
أنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 700 رخصة وقرار، خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات.
جاء ذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين «عن بُعد»؛ بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار الخدمات دون توقف.
وشملت الرخص والقرارات اعتماد ٧٢ رخصة بناء سكني وتجاري، و٧٥ رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية، إلى جانب إصدار ٢٨ قرارًا مساحيًّا، و٥٨٥ رخصة بلدية للمنشآت التجارية.
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