«الصحة» تصدر دليلًا متكاملًا لمرضى السكري عن فيروس كورونا

أصدرت وزارة الصحة دليلًا لمرضى السكري عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)؛ بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة.

وتناول الدليل الذي نشرته الوزارة عبر «تويتر» نصائح مهمة للتعرف والتعامل مع الأعراض التي تستوجب الذهاب إلى الطوارئ، وطرق الوقاية والتي تضمنت، غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، وتغطية الفم والأنف عند السعال، واستخدام الكمامة القماشية.

وتضمن «دليل وزارة الصحة» أيضًا، الحرص على ترك المسافة الآمنة مع الآخرين، والبقاء في المنزل، وعدم لمس الأسطح الملوثة، أو لمس الفم والأنف والعين، وتناول غذاء صحي، وعدم مخالطة من تظهر عليهم أعراض أمراض تنفسية.

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وتناول الدليل الاحتياطات المطلوب توافرها لدى المريض، بأن يكون لديه جميع الأرقام المهمة مثل رقم طبيبه، مع توافر الأدوية المخزنة بطريقة صحيحة وجهاز السكر، والتأكد من مستويات السكر باستمرار وإتباع الحمية الغذائية، وممارسة تمارين رياضية بسيطة في المنزل.

وأوضح الدليل أنه عند ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو الكحة أو ضيق التنفس فإن على مريض السكر البقاء في المنزل والاتصال على الرقم 937، فيما قدم نصائح لمريض السكري شرب السوائل بشكل مستمر لتجنب الجفاف حال الإصابة بالفيروس، وعدم التوقف عن تناول الأنسولين.

كما استعرض الدليل الحالات التي تتطلب من مريض السكري الذهاب إلى الطوارئ منها حالة الإغماء أو التشنج، وظهور آلام في البطن والشعور بالغثيان والقيء واختلال الوعي ورائحة الأنسولين في الفم أو ظهور أعراض مثل خدر أو ضعف في جانب واحد من الجسم مثل الوجه والذراع، والارتباك أو الصعوبة في الكلام أو صعوبة الرؤية أو صعوبة في المشي وفقدان التوازن، أو في حالة تعفن جروح القدم وتغير اللون، أو في حالة تغير مفاجئ في النظر أو فقدان الإبصار المفاجئ.

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