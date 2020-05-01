اليمن.. الصحة العالمية تجري 12 ألف عملية قيصرية بدعم من «سلمان للإغاثة»

أجرت منظمة الصحة العالمية أكثر من 12 ألف عملية قيصرية، بالإضافة إلى الولادة الآمنة لـ54 ألف امرأة في اليمن؛ بدعم سخي من مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»؛ ضمن جهود مساعدة النساء على ضمان ولادة آمنة لهن وصحة أطفالهن.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي يقدمه المركز لمنظمة الصحة العالمية؛ لتعزيز صحة المرأة والطفل في اليمن ومختلف البلدان حول العالم.

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يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم منذ تأسيسه حتى شهر مارس الماضي، 204 مشاريع في القطاع الصحي في المحافظات اليمنية كافة، وذلك استشعارًا منه بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

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