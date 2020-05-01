السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 3194 جولة تعقيم وتطهير في أحياء العاصمة المقدسة



مكة المكرمة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من انتشار

وأوضح مدير عام الصحة العامة المهندس محمد باحارث أن تلك الأعمال جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتوفير جميع ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم.

وأشار إلى أن هذه الأعمال ينفذها نحو 675 عاملا من القوى العاملة، مدعومين بأكثر من 89 آلة ومعدة محملة على السيارات مزودة بما يقارب 838.940 لتر من المطهرات، إلى جانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، بمتابعة مستمرة من معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص.

وبين أن أعمال التطهير والتعقيم شملت 25 منطقة عشوائية و 159 منشأة حكومية و52 مسجدا و 5822 من الواجهات التجارية و 7496 لوحة إعلانية إضافةً إلى 355.9 كم من الطرق والأرصفة و 586 من الأزقة و 10.327 أعمدة الإنارة و 42 دورة مياه عامة و 877 صرافا آلي، إضافةً لـ 14 محجرا صحيا وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد باحارث إلى استمرار إدارة الصحة العامة في استقبال البلاغات على رقم البلاغات الموحد 940 عن أعمال التعقيم والتطهير حيث جرى استقبال 3.759 بلاغاً.

// انتهى //

22:26ت م

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مكة المكرمة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واستواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال أعمال التطهير والتعقيم في المرافق العامة بالعاصمة المقدسة.وأوضح مدير عام الصحة العامة المهندس محمد باحارث أن تلك الأعمال جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتوفير جميع ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم.وأشار إلى أن هذه الأعمال ينفذها نحو 675 عاملا من القوى العاملة، مدعومين بأكثر من 89 آلة ومعدة محملة على السيارات مزودة بما يقارب 838.940 لتر من المطهرات، إلى جانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، بمتابعة مستمرة من معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص.وبين أن أعمال التطهير والتعقيم شملت 25 منطقة عشوائية و 159 منشأة حكومية و52 مسجدا و 5822 من الواجهات التجارية و 7496 لوحة إعلانية إضافةً إلى 355.9 كم من الطرق والأرصفة و 586 من الأزقة و 10.327 أعمدة الإنارة و 42 دورة مياه عامة و 877 صرافا آلي، إضافةً لـ 14 محجرا صحيا وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.وأكد باحارث إلى استمرار إدارة الصحة العامة في استقبال البلاغات على رقم البلاغات الموحد 940 عن أعمال التعقيم والتطهير حيث جرى استقبال 3.759 بلاغاً.// انتهى //22:26ت م0159

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