السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

سجلت فلسطين 10 إصابات جديدة بفيروس

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، في الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم إن الحالات توزعت كالآتي 8 حالات في بيت لقيا، وحالة واحدة في خربثا المصباح غرب رام الله، وحالة واحدة في عناتا، كما تم تسجيل حالة انتكاسة في بيت لقيا.

وأوضحت أنه أيضا تم تسجيل 3 حالات تعافٍ: حالة في نابلس، وحالتين في القدس، ما يرفع حصيلة التعافي إلى 102.

وقالت كيلة إن عدد الحالات النشطة التي لا تزال مصابة يبلغ 411 حالة، بينها 258 حالة في القدس بنسبة 63% من الإصابات، و149 في المحافظات الشمالية بنسبة 36%، و5 في المحافظات الجنوبية بنسبة 1%.

//انتهى//

22:24ت م

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رام الله 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسسجلت فلسطين 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 517.وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، في الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم إن الحالات توزعت كالآتي 8 حالات في بيت لقيا، وحالة واحدة في خربثا المصباح غرب رام الله، وحالة واحدة في عناتا، كما تم تسجيل حالة انتكاسة في بيت لقيا.وأوضحت أنه أيضا تم تسجيل 3 حالات تعافٍ: حالة في نابلس، وحالتين في القدس، ما يرفع حصيلة التعافي إلى 102.وقالت كيلة إن عدد الحالات النشطة التي لا تزال مصابة يبلغ 411 حالة، بينها 258 حالة في القدس بنسبة 63% من الإصابات، و149 في المحافظات الشمالية بنسبة 36%، و5 في المحافظات الجنوبية بنسبة 1%.//انتهى//22:24ت م0157

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