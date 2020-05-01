السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء



الرياض 8 رمضان 1441هـ الموافق 1 مايو 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

22:14ت م

0153



الرياض 8 رمضان 1441هـ الموافق 1 مايو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد:" علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".// انتهى //22:14ت م0153

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