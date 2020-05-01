السعودية اليوم/ أمانة الجوف تزيل أكثر من 6000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بأحياء سكاكا



سكاكا 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة الجوف جهودها لمعالجة التشوه البصري في مدينة سكاكا، بإزالتها 67895 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم في عدد من أحياء مدينة سكاكا، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، في إطار سعيها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، حيث شرعت الأمانة في رفع المخلفات وإزالة الأتربة والحشائش ومخلفات الهدم المجهولة بهدف المحافظة على المظهر الجمالي.

وأكدت أمانة منطقة الجوف عن مواصلة الأعمال اليومية والجولات المستمرة التي تعنى بالنظافة، على الأحياء السكنية لرفع النفايات والأنقاض إلى مردم الأمانة.

وأوضحت أن أعمال النظافة شملت النظافة العامة وتفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، وغسيل حاويات النفايات ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة.

ودعت أمانة المنطقة جميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز خدمة العملاء (940) على مدار 24 ساعة.

//انتهى//

21:54ت م

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