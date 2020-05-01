السعودية اليوم / نقاط الفرز البصري تواصل أعمالها على مدخل محافظة طريف



طريف 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

تواصل نقاط الفرز البصري التابعة للقطاع الصحي بمحافظة طريف وبمشاركة رجال الأمن، أعمالها من خلال الفحص البصري على جميع مداخل محافظة طريف وإجراءات الفحص لسائقي الشاحنات والمركبات الأخرى القادمين للمحافظة من جميع الاتجاهات.

وتشمل الإجراءات الفحص من قبل النقاط الأمنية والصحية التي تتمركز في مداخل المحافظة، وقيام الفريق الطبي بإجراء الفحص البصري للقادمين على مدار الساعة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، بالإضافة لتقديم التعليمات الوقائية والإرشادية الخاصة بسلامتهم وسلامة الجميع وتحييد انتشار جائحة

// انتهى //

21:39ت م

0145



طريف 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واستواصل نقاط الفرز البصري التابعة للقطاع الصحي بمحافظة طريف وبمشاركة رجال الأمن، أعمالها من خلال الفحص البصري على جميع مداخل محافظة طريف وإجراءات الفحص لسائقي الشاحنات والمركبات الأخرى القادمين للمحافظة من جميع الاتجاهات.وتشمل الإجراءات الفحص من قبل النقاط الأمنية والصحية التي تتمركز في مداخل المحافظة، وقيام الفريق الطبي بإجراء الفحص البصري للقادمين على مدار الساعة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، بالإضافة لتقديم التعليمات الوقائية والإرشادية الخاصة بسلامتهم وسلامة الجميع وتحييد انتشار جائحة كورونا // انتهى //21:39ت م0145

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