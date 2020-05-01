شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التقديم لمبادرة «دعم العاملين في أنشطة نقل الركاب» والان نبدء بالتفاصيل
أكدت الهيئة العامة للنقل، أنه بإمكان المواطنين العاملين كأفراد في أنشطة الأجرة العامة والحافلات تقديم طلباتهم للاستفادة من مبادرة دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب.
وأوضحت أن آخر يوم لتقديم الطلبات للإستفادة من المبادرة الثلاثاء 5 مايو الجاري.
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