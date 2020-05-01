شكرا لقرائتكم خبر عن «الزموا السكن».. رسالة من الملحقية الثقافية بأمريكا للمبتعثين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الملحقية عبر "تويتر": "نظراً لما لوحظ من قيام بعض الطلاب بترك مقر سكنهم ومراجعة السفارة أو القنصليات بطلب إسكانهم لحين تأمين سفرهم، وحيث إن مواعيد السفر مبنية على جدولة الأولويات، وتتم عبر إشعار مسبق، فنهيب براغبي السفر والمسجلين بمنصة العودة الآمنة البقاء في مقر سكنهم وعدم التنقل حفاظاً على سلامتهم".
وأضافت: "ذلك لحين التواصل معهم واشعارهم بمواعيد السفر المقرر لهم من قبل الجهات المختصة، حيث إن القواعد والتعليمات المطبقة لا تسمح بإسكانهم، حفظكم الله من كل سوء".
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