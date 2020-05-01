شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين عقوبة ترويج الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

حذرت النيابة العامة، من إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وأوضحت النيابة أن عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكومة عليه.

وقالت عبر "تويتر": "تَلقِي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن".