تقرير عالمي : احذروا تأثير السكري على نظركم

2020-05-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر تقرير طبي نرويجي من اعتلال الشبكية السكري الذي يعد من المضاعفات الخطيرة لداء السكري.

وأوضح التقرير أن داء السكري يلحق ضررًا بالأوعية الدموية في شبكية العين، ما يرفع خطر فقدان البصر؛ إذ تتمثل أعراض الاعتلال في تدهور الرؤية أي الرؤية الضبابية وظهور نقاط سوداء في مجال الرؤية، لذلك على مريض السكري زيارة طبيب العيون فور ملاحظة هذه الأعراض للعلاج في الوقت المناسب، وغالبًا ما تعالج بالليزر.

وحول تأثير شبكية العين بمرض السكري يقول استشاري طب وجراحة العيون الدكتور ياسر المزروعي لـ” متابعات الخليج 365“: اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات العين الناجمة عن مرض السكري، إذ إن شبكية العين تعتبر حساسة للغاية نتيجة التقلب في مستويات السكر، ويحدث اعتلال الشبكية السكري عن تدهور في بنية الأوعية الدموية الشبكية، وهذه الأوعية الدموية العليلة قد تتوسع مما يسبب تسربًا للسوائل بل وحتى تنسد فتترك جزءًا من شبكية العين بدون الدورة الدموية، ومع تقدم المرض تتشكل أوعية دموية جديدة ويتكاثر النسيج الليفي في شبكية العين مما يترتب على ذلك من تدهور الرؤية.

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وأوضح أن كثيرًا من الأفراد الذين يعانون من اعتلال الشبكية السكري في مراحله المبكرة لا يشتكون من أعراض لافتة، ولا يتوقف اعتلال الشبكية في هذه الحالات عن التطور إلى أن يؤدي إلى مضاعفات تدريجيًا، ولهذا السبب ينصح مرضى السكري بالكشف الدوري حتى يتم التدخل السريع للحالات التي تشكو من الشبكية السكري.

وعن العلاج خلص إلى القول، التشخيص هو الذي يحدد طبيعة التدخلات العلاجية التي قد تلزم استخدام جلسات الليزر، ولكن ما يهمنا أيضًا هو الجانب الوقائي في التحكم ومراقبة نسبة السكر، والمحافظة على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، تجنب التدخين لأنه يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات السكر المتعددة، وتشمل اعتلال الشبكية السكري، مراجعة الطبيب فورًا عند حدوث رؤية مشوشة، أو مبقعة أو ضبابية.

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