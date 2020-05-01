هل دوالي الساقين مرض خطير والرياضة تزيد مضاعفاته؟

2020-05-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

أكد استشاري الأوعية الدموية الدكتور سلطان عبدالقوي، أن دوالي الساقين ليس مرضًا خطيرًا، لكن لابد من معالجته وعدم إهماله واتباع نمط الحياة الصحي للوقاية، مبينًا أن المرض يحدث توسع أو انتفاخ أو تضخم الأوردة الدموية، وتبدو واضحة بلون أزرق.

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ونصح خلال تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن الأفراد الذين يعانون من الدوالي بالبدء فورًا بعلاجها حتى لا تكبر مع مرور الوقت؛ إذ إنه في حال كانت الدوالي منتشرة، ومنتفخة قد يتطلب الأمر تدخلًا طبيًّا، مشيرًا إلى أنه بعد العلاج لا تعود الدوالي مرة أخرى، لكن قد تصيب أوردة أخرى لذلك ينصح بالوقاية بعد العلاج.

وحول سؤال أن الدوالي تصيب النساء دون الرجال، وأن الرياضة تؤدي لمضاعفات أخرى، أوضح إن هذا الكلام غير صحيح فالدوالي تصيب النساء والرجال على حد سواء، لكن قد تكون أكثر انتشارًا بين النساء، وينصح بممارسة الرياضة لأنها تدفع القلب إلى ضخ المزيد من الدم وبالتالي تحسن الدورة الدموية، وتمنع الإصابة بالدوالي.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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