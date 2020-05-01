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ما علاقة التمر الهندي بشهر رمضان؟
استشارية التغذية توضح
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
اشتهر مشروب التمر الهندي في رمضان عن بقية الشهور إذ يمثل بجانب السوبيا والزبيب وقمر الدين أحد العصائر المهمة في الشهر الفضيل.
ولكن ما هي قصة هذا المشروب ولماذا ذاع صيته في رمضان؟
تقول استشارية التغذية إلهام الجهني في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن هناك قصصًا عديدة وراء انتشار هذا المشروب في رمضان، منها أنه في عهد المماليك استعانوا بمنقوع التمر الهندي على مائدة الإفطار في رمضان؛ وذلك لقدرته المعروفة على كسر العطش، ومنذ ذلك الوقت انتشر هذا المشروب في رمضان وتوارثت الأجيال في كل الدول العربية تناول هذا المشروب.
وتابعت أن التمر الهندي يستخدم على عدة أشكال، منها إضافته إلى الطعام كنوع من أنواع التوابل، أو قد يستخدم كمنكّهات طبيعية لكثير من الصناعات الغذائية، أو على شكل مشروب لذيذ ومنعش، وهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائيّة مثل فيتامين ج، وفيتامين ب، وعنصري المغنيسيوم والبوتاسيوم.
وأضافت أن هناك فوائد عديدة لمشروب التمر الهندي وهي يقلل من شعور الصائم بالحموضة، وتنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخله، ويخلص المعدة من الغازات، كما أن تناوله يحد من الشعور بالعطش؛ لأنه يعد مرطبًا جيدًا، وأيضًا يحد من التعرض لرائحة الفم الكريهة أثناء الصيام، يحد من تعرض الجسم للإصابة بالإمساك، يساعد على إمداد الجسم بالنشاط والحيوية ويحد من تعرضه للخمول والكسل.
وأكدت الجهني أنه بالإمكان لربة البيت إعداده في المنزل كمشروب بارد إذ يحتوي التمر الهندي علي العديد من المغذيات والمعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، فيتامين C، فيتامين B1، فيتامين B2، فيتامين B3، حمض الفوليك، فيتامين B12، فيتامين A، فيتامين E والألياف كما أنه يحتوي على المركبات الفيتوكيميائية، وتمد كل هذه العناصر الغذائية بالفوائد العديدة للتمر الهندي.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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