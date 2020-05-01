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تستضيف إذاعة الرياض فجر اليوم المذيع المعروف سلامة الزيد مدير عام إذاعات جدة سابقاً في برنامجها اليومي ذاكرة الإعلام، لاستعراض مسيرته وذكرياته في مختلف محطاته الإعلامية.
سيبدأ البرنامج الذي يقدمه الدكتور سليم الغامدي، ويشرف عليه عبدالله الصليهم في تمام الساعة 2:15 فجراً على تردد الإذاعة أو عبر رابط البث المباشرbit.ly/38wJ9Nv .إذاعة الرياض
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 09:58 PM
يستعرض مسيرته في مختلف محطاته
تستضيف إذاعة الرياض فجر اليوم المذيع المعروف سلامة الزيد مدير عام إذاعات جدة سابقاً في برنامجها اليومي ذاكرة الإعلام، لاستعراض مسيرته وذكرياته في مختلف محطاته الإعلامية.
سيبدأ البرنامج الذي يقدمه الدكتور سليم الغامدي، ويشرف عليه عبدالله الصليهم في تمام الساعة 2:15 فجراً على تردد الإذاعة أو عبر رابط البث المباشرbit.ly/38wJ9Nv .
، "الزيد" يستعيد ذكرياته الإعلامية على أثير إذاعة الرياض فجرًا ،
المصدر : الخليج 365
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