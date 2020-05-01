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استنكر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، تكتُّم الإعلام القطري على انهيار المستشفى الميداني في قطر وعدم الإفصاح عن الخسائر الذي خلفها ذلك الانهيار.
واستغرب آل ثاني في الوقت نفسه ضخّ الحكومة القطرية المليارات لإيران وتركيا، وتسكيت الشعب القطري ومرضاه بمشاريع كرتونية.
وقال آل ثاني في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: تكتم شديد من عصابة الحمدين على انهيار المستشفى الميداني في قطر، متسائلًا: أين حرية التعبير والرأي التي أخذتموها حجّةً لمهاجمة السعودية والخليج؟
وتابع: هل توجد قناة واحدة أو حساب رسمي تطرّق لهذا الأمر؟ كم عدد الوفيات؟ مختتمًا: من المسؤول؟! المليارات لإيران وتركيا والمرضى لهم مشاريع كرتونية.
قطر فيروس كورونا الجديد تنظيم الحمدين
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 09:17 PM
استنكر تكتُّمها على انهيار المستشفى الميداني متسائلًا: أين حرية التعبير والرأي؟آل ثاني لعصابة الحمدين: المليارات لإيران وتركيا والمرضى لهم مشاريع كرتونية
استنكر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، تكتُّم الإعلام القطري على انهيار المستشفى الميداني في قطر وعدم الإفصاح عن الخسائر الذي خلفها ذلك الانهيار.
واستغرب آل ثاني في الوقت نفسه ضخّ الحكومة القطرية المليارات لإيران وتركيا، وتسكيت الشعب القطري ومرضاه بمشاريع كرتونية.
وقال آل ثاني في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: تكتم شديد من عصابة الحمدين على انهيار المستشفى الميداني في قطر، متسائلًا: أين حرية التعبير والرأي التي أخذتموها حجّةً لمهاجمة السعودية والخليج؟
وتابع: هل توجد قناة واحدة أو حساب رسمي تطرّق لهذا الأمر؟ كم عدد الوفيات؟ مختتمًا: من المسؤول؟! المليارات لإيران وتركيا والمرضى لهم مشاريع كرتونية.
، آل ثاني لعصابة الحمدين: المليارات لإيران وتركيا والمرضى لهم مشاريع كرتونية ،
المصدر : الخليج 365
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