، لهذا السبب .. جامعة شقراء تدرس إقامة فصل صيفي لطلابها وطالبتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إيقافه لمدة تقارب الأربع سنوات

كشف مدير جامعة شقراء الدكتورعوض بن خزيم الأسمري، عن دراسة الجامعة لإقامة فصل صيفي للطلاب والطالبات بالجامعة، وذلك بعد إيقافه لمدة تقارب الأربع سنوات.

وتفصيلاً فقد وعد "الأسمري" طلابه وطالباته بالجامعة بفصل صيفي في جامعة شقراء وفق ضوابط تحقق مصلحتهم أولاً، وأيضاً الجامعة، بعد التأكد من بعض الإجراءات الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد مناشدات بعثها عدد من الطلاب لمدير الجامعة على حسابه بـ"تويتر"، طالبوه فيها بفتح فصل صيفي، مستندين في ذلك لكون الدراسة الآن عن بعد ولا تحتاج إلى ميزانية والرواتب مدفوعة والدوام عن بعد للأساتذة، ومستشهدين باستعداد عدد من أعضاء هيئة التدريس لديهم بإقامة الدراسة عن بُعد إن تم اعتماد الفصل الصيفي.

وفي ذات السياق، أعلنت جامعة المجمعة اليوم، لطلابها أن بداية التسجيل للفصل الصيفي بالجامعة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 3/ 10/ 1441هـ وحتى يوم السبت الموافق 7/ 10/1441هـ.

كما حددت بداية الدراسة في الفصل الصيفي بيوم الأحد الموافق 8/ 10/ 1441هـ، وأن آخر موعد للاعتذار هو يوم الأحد 21/11/1441هـ، على أن تكون بداية الاختبارات النهائية يوم الأحد الموافق 28/11/ 1441هـ ونهايتها يوم الأربعاء 1/12/ 1441هـ.

وأكدت "جامعة المجمعة" أن المقررات التي سوف يتم طرحها لاحقاً سيعلن عنها بعد موافقة الأقسام العلمية عليها، وسوف يكون التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للطلاب.فيروس كورونا الجديد جامعة شقراء جامعة المجمعة