محمد بن مسعود - الدمام - المتواجدون في أوقات منع التجول واستفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة أطلقت كشافة لجنة تنمية الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" يتم خلالها توزيع أعضاء الفرقة الكشفية وجبات فطور على رجال الأمن بالمحافظة. ويقوم 12 عضوًا بالفرقة الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج كل يوم بتوزيع وجبات إفطار على رجال الأمن المتواجدين في أوقات منع التجول خلال شهر رمضان المبارك، استفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة . ونفذت لجنة تنمية الأفلاج العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية والتطوعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا. فيروس كورونا الجديد منع التجول فيروس كورونا الجديد منع التجول بالصور.. كشافة الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" لتفطير رجال الأمن Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-01 أطلقت كشافة لجنة تنمية الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" يتم خلالها توزيع أعضاء الفرقة الكشفية وجبات فطور على رجال الأمن بالمحافظة. ويقوم 12 عضوًا بالفرقة الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج كل يوم بتوزيع وجبات إفطار على رجال الأمن المتواجدين في أوقات منع التجول خلال شهر رمضان المبارك، استفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة . ونفذت لجنة تنمية الأفلاج العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية والتطوعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا. 01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 08:55 PM المتواجدون في أوقات منع التجول واستفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة المتواجدون في أوقات منع التجول واستفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة أطلقت كشافة لجنة تنمية الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" يتم خلالها توزيع أعضاء الفرقة الكشفية وجبات فطور على رجال الأمن بالمحافظة. ويقوم 12 عضوًا بالفرقة الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج كل يوم بتوزيع وجبات إفطار على رجال الأمن المتواجدين في أوقات منع التجول خلال شهر رمضان المبارك، استفاد منها 5 مراكز أمنية بالمحافظة . ونفذت لجنة تنمية الأفلاج العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية والتطوعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا. ، بالصور.. كشافة الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" لتفطير رجال الأمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كشافة الأفلاج تطلق مبادرة "تستاهلون" لتفطير رجال الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.