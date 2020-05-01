محمد بن مسعود - الدمام - "خميس" إلى رئيس رقباء بجوازات جازان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-01 قلد مدير عام جوازات منطقة جازان اللواء خالد بن سعيد الغامدي، رئيس الرقباء محمد أحمد خميس رتبته الجديدة . 01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 08:13 PM Advertisements قلد مدير عام جوازات منطقة جازان اللواء خالد بن سعيد الغامدي، رئيس الرقباء محمد أحمد خميس رتبته الجديدة . ، "خميس" إلى رئيس رقباء بجوازات جازان ،

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