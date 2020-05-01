شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للابتعاث الخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب، ممثلة في وكالة الوزارة للموارد البشرية، عن تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للابتعاث الخارجي لجميع منسوبي (الصحة) على البوابة الإلكترونية، إلى يوم الأحد 31 مايو 2020م، الموافق 8 شوال 1441هـ.

وأوضحت الوزارة، أنه حرصًا على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من منسوبي الوزارة؛ للوفاء بمتطلبات التقديم على الابتعاث في ظل الظروف الراهنة الخاصة بجائحة (كورونا)، يمكن التقدم لاختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS Indicator) عن بُعد وفقًا للدرجات المعتمدة، كما يمكن الاطلاع على التعليمات المتعلقة بالاختبار من خلال الرابط هنا .

وأضافت أنه يمكن التقديم للابتعاث الخارجي، عبر زيارة بوابة الابتعاث الخارجي من خلال الرابط التالي هنا، ولمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني.