شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على 7 مناطق بالمملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت هيئة الأرصاد من هطول الأمطار الرعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدد من المناطق.

وقالت إنه من المتوقع هطول الأمطار الرعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.