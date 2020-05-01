الخثلان يتحدث عن مشروعية الاعتكاف في المنازل بالتزامن مع أزمة كورونا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تحدث الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، عن مشروعية الاعتكاف في البيوت مع أزمة كورونا خلال شهر رمضان.
قال الخثلان خلال حواره في برنامج " الجواب الكافي ":" الاعتكاف يكون في المساجد ولكن الحنفية استثنوا المرأة وجعلوا اعتكافها في المنازل ".
ولفت الخثلان:" رأى الجمهور اعتكاف المرأة والرجل في المسجد "، مضيفا:" من كان عادته الاعتكاف في السنوات الماضية كتب الله له ما كان يعمله ".
وأوضح الخثلان:" يمكن قراءة القرآن والتسبيح والتهليل "، مشيرا:" الاعتكاف في المساجد ولا يشرع غير ذلك ".
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