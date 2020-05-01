شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشثري» يروي قصة تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

روى الشيخ سعد الشثري، اليوم الجمعة، قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.

وجاء ذلك من خلال برنامج الأيام الخالية الرمضاني المذاع على قناة السعودية؛ حيث أوضح أن اليهود كانوا يشعرون بالسعادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يُصلي في اتجاه بيت المقدس.

وأوضح "الشثري" أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يفضل الصلاة اتجاه الكعبة المشرفة.

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وللاستماع إلى القصة كاملة إليكم الفيديو أسفل الخبر.