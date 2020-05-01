شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ عبدالله المطلق يدعو إلى تقديم الزكاة لمنصة «جود الإسكان» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إلى تقديم الزكاة لمنصة جود الإسكان.

وأوضح الشيخ المطلق، أن منصة جود خُصصت لمساعدة الفئات الأشد حاجة، وسبق أن أصدرنا فتوى حيالها بعد أن تم النظر بها في اللجنة الشرعية.

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وأضاف خلال برنامج "فتاوى" ، أنه لا شك أن حاجة الفقير للسكن تعد حاجة ماسة تُقضى من أموال الزكاة، إذ أن هذه المنصة تساعد الفقراء في توفير مساكن ملائمة، ليست مساكن قبيحة بل لائقة وليس فيها إسراف أو تكلفة زائدة.

وأردف: "يحرص القائمون على المنصة دائماً أن يكون البناء يخلو من الطرفين الذميمين، البخل القاتم الذي يُشعر الفقير أن سكنه غير ملائم، والإسراف الذي يكلف الفقير ما لا يطيقه".