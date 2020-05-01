شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استمرار البروق في سماء خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):أظهر مقطع فيديو، استمرار البروق من مزن ضخم في سماء محافظة خميس مشيط، مساء اليوم الجمعة.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بسيول على محافظة عسير ومنها خميس مشيط، إذ ستستمر حتى التاسعة مساء اليوم الجمعة.
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