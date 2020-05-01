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إغلاق قرية الجويني بأضم

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أغلقت شرطة وبلدية محافظة أضم، منافذ الطرق المؤدية لقرية الجويني، إذ لم يتبق سوى مدخل واحد للقرية ليُستخدم كمقر لأفراد الشرطة.

يأتي ذلك بعد اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس ، حيث تم تأمين مدخل القرية بوضع "بركس" وتجهيزه بالكامل وإيصال التيار الكهربائي له.

يذكر أن القرية كانت قد سجلت أربع حالات إصابة خلال الأسبوع الماضي، ومع استمرار سكانها في الخروج للقرى المجاورة، صدر توجيهات بإغلاقها.

من جانبها، أقدمت بلدية أضم على تعقيم وتطهير ورش ونظافة القرية من خلال الفِرَق الميدانية باستخدام الآليات والمعدات للحد من تفشي فيروس كوررنا.

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