شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق فرع مركز أسواق المزرعة بحي رضوى في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عن إغلاق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى؛ نظرًا لتسجيل حالات إيجابية للعاملين في المركز. أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عن إغلاق مركز أسواق المزرعة بحي رضوى؛ نظرًا لتسجيل حالات إيجابية للعاملين في المركز. وقامت الإدارات المختصة بإغلاق فرق مركز أسواق المزرعة، حتى يتم التأكد من سلامة الموقع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة العاملين والمتسوقين قبل إعادة افتتاحه. وأكدت أنه يمكن لسكان مدينة ينبع الصناعية التسويق بالمراكز التموينية الأخرى المنتشرة في المدينة مباشرة أو عبر التطبيقات الإلكترونية المتاحة للتوصيل.

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