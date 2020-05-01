شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض تبدأ في تفعيل برنامج " الصيام جُنة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في تفعيل برنامج " الصيام جنة " في الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية والأماكن العامة . بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في تفعيل برنامج " الصيام جنة " في الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية والأماكن العامة . وتضمن البرنامج عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية ووسائل توجيهية عبر الشاشات الإلكترونية في الأسواق والمجمعات الصحية والتجارية، وذلك ضمن الأعمال التوعوية والوقائية للتذكير بفضل الصيام وآدابه. Advertisements وتحظى هذه البرامج بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وتوجيه ودعم من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، للارتقاء بمخرجات الرئاسة العامة لخدمة الدين والوطن.

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