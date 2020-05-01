هل الفحص عن طريق مسحة الأنف بواسطة فرق المسح النشط مؤلم؟ متحدث “الصحة” يجيب

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أجاب متحدث وزارة “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي عن سؤال بأن البعض يتخوف من أخذ عينة أو مسحة فحص فيروس كورونا من الأنف وهل الطريقة مؤلمة وتشكل آلم على الشخص مستقبلا.

وقال إن آلية أخذ المسحة من خلال الأنف طريقة يسيرة وسهلة ويقوم بها الممارسون الصحيون بشكل يومي متكرر منذ سنوات، لأنها لا تجرى فقط لهذا النوع من الفيروسات بل ولغيره من الفيروسات.

وأضاف أن مئات الآلاف من المسحات أُخذت في هذه الجائحة، إضافة إلى مئات الآلاف من المسحات التي أُخذت قبل ذلك، وكلها كانت مأمونة ودون ألم ولا مشاكل صحية ولا أعراض جانبية، ويعود الشخص بعدها مباشرة لممارسة حياته الطبيعية.