بالأرقام.. الصحة توضح خريطة إصابات كورونا بالمملكة.. والرياض تتصدر القائمة بـ 282 حالة

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور «محمد العبد العالي»، خريطة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، للمتحدث باسم الوزارة، والذي فصَّلَ فيه إجمالي الإصابات الجديدة التي بلغت «1344» إصابة مؤكدة بالفيروس.

ووفق «العبد العالي»، توزعت تلك الحالات في عدد من المدن وهي: الرياض 282 حالة، والمدينة المنورة 237 حالة، ومكة المكرمة 207 والجبيل 171 حالة، وجدة 142 حالة، والدمام 114 حالة، وبيش 37 حالة، والخبر 33 حالة، والطائف 27 حالة، والدرعية 14 حالة، والهفوف 12 حالة.

وبحسب «متحدث الصحة» سجلت بريدة 12 حالة، والنعيرية 9 حالات، وينبع 9 حالات، وتبوك 7 حالات، والزلفي 6 حالات، والمخواة 5 حالات، والمزاحمية 5 حالات، ورأس تنورة 3 حالات، والخرج 3 حالات، وحائل حالتين، وبقيق حالتين، وحالة واحدة في كل من بلجرشي، والقنفذة، وعرعر، ورفحاء، وساجر.

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وأشار «العبد العالي» إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا في المملكة أصبح 24097 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا 20373 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 117 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

واستكمل «العبد العالي» أن الحالات المسجلة اليوم وعددها 1344 كانت نسبة السعوديين منها 17% وعددهم 224، في حين كانت نسبة غير السعوديين 83%، وعددهم 1120 والإناث منهم شكلت 12% وعددهن 163، والذكور 88 % وعددهم 1181.

وأشار إلى أن 812 من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 60% من مجموع الحالات، كما وصل عدد المتعافين إلى 3555 حالة بإضافة 392 حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد حالات الوفاة 169 حالة، بإضافة 7 حالات وفاة جديدة في مكة المكرمة وجدة، منها حالة واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر 54 عاما، و(6) حالات لغير سعوديين تتراوح أعمارهم بين 46 عامًا و75 عاما ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

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