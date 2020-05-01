«متحدث الصحة» لكبار السن: عليكم بالتزام البقاء في المنزل وتجنب التسوق والازدحام

أكد عدم وجود خطوة من اختبار مسحة الأنف
نصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور «محمد العبدالعالي» كبار السن (فوق 65 عامًا) أو من لديهم أمراض مزمنة أو مشاكل في المناعة بضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الوزارة، اليوم الجمعة .
شدد «العبدالعالي» على أهمية تقليل كبار السن حركتهم بالتزام المنازل، وأن ينيبوا غيرهم للتسوق، مع مراعاة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وترك مسافة بينه وبين الآخرين.
ووفق «متحدث الصحة»، يجب على كبار السن، تغطية الفم والأنف باستعمال الكمامة القماشية للحفاظ على منع الرذاذ بينهم وبين الآخرين، والمداومة على غسل اليدين باستمرار وتعقيمهما وعدم ملامسة الأسطح، واستخدام البطاقات لا الأوراق النقدية خلال دفع قيمة المشتريات.
وعلى صعيد أخر، أشار متحدث الصحة إلى أن الفحص عن طريق مسحة الأنف التي تقوم بها فرق المسح النشط، لا يوجد بها أي خطورة أو ما يثير القلق، ولا حتى ألم، والزملاء في فرق المسح متمرسين في القيام بها، وهي تستخدم في فحص أمراض كثيرة.
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