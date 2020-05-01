مستشفى الملك سلمان يوقِّع اتفاقية «الجسد الواحد» مع «ورود نوارة» التطوعي

وقّع مستشفى الملك سلمان، اتفاقية شراكة مجتمعية بعنوان «الجسد الواحد»، مع فريق «ورود نوارة» التطوعي.

وتستهدف الاتفاقية الموقعة، أمس الخميس، توزيع سلال غذائية على بعض المستفيدين من خدمة الرعاية المنزلية؛ وذلك في إطار التعاون والتكامل المجتمعي بين الجهات الحكومية والفرق التطوعية للحد من آثار جائحة «كورونا» على بعض أفراد المجتمع.

ووفق الاتفاقية، يقوم الفريق التطوعي بتوفير وتوزيع السلال الغذائية على بعض المستفيدين من المحتاجين الذين تمت دراسة حالتهم الاجتماعية من قبل قسم الرعاية المنزلية؛ حيث يبلغ العدد الإجمالي لمنتسبي الرعاية المنزلية بالمستشفى 380 سريرًا.

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يُذكر أن لجنة إشرافية تشكلت من الجهتين للعمل على إتمام هذه المبادرة.

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