رؤساء 10 بنوك يثمنون روح التضامن الدولي في مواجهة فيروس كورونا

ثمَّن رؤساء 10 بنوك تضامن المجتمع الدولي للقضاء على فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مشددين على عدم تحويل النظر عن أهمية تحقيق أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة التي تم تطويرها بشكل جماعي، رغم التحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي استضافه البنك الإسلامي للتنمية اليوم الجمعة، عبر الدائرة الإلكترونية، ضم رؤساء عشرة بنوك تنمية متعددة الأطراف، وصندوق النقد الدولي.

ترأس الاجتماع، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبصفته الرئيس الحالي لاجتماعات رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف لعام 2020 الدكتور «بندر محمد حمزة حجار».

وشدد «حجار» على أهمية وجود حوار مفتوح ورؤية مشتركة موجهة نحو تحقيق النتائج بين أعضاء المنتدى، لا سيما في هذه الأوقات التي تتوقع فيها الدول الأعضاء تقديم استجابة أكثر تأثيرًا للتحديات الصحية، والاقتصادية، والمالية المترتبة عن جائحة كورونا.

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وأضاف «حجار»: إنه مع دخولنا عقد إنجاز خطة 2030 ، تحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إظهار دورها الجماعي الحاسم في دعم الدول الأعضاء؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع «رئيس البنك الإسلامي للتنمية»: إن بنوك التنمية متعددة الأطراف بحاجة إلى استيعاب المدى الكامل للوضع القائم وتأثيراته، ولتحقيق هذه الغاية، وافق رؤساء تلك البنوك على مواصلة تبادل وجهات النظر حول التحولات النموذجية المتوقعة بعد جائحة كوفيد 19، وتحديد توجهات المستقبل.

ونبّه «حجار» إلى أهمية قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بدعم الدول الأعضاء لبناء مستقبل أخضر يتسم بالقدرة على الصمود وانخفاض الانبعاثات الكربونية، وأن يتواكب ذلك مع مرحلة التعافي من الوباء.

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