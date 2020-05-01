الدفاع المدني: 5 إجراءات تضمن استخدامًا آمنًا للغاز في المنازل

سلامة التمديدات ضمن التوصيات
نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين إلى ضرورة تطبيق خمسة إجراءات لضمان الاستخدام الآمن للغاز في المنازل.
جاء ذلك في «إنفوجراف» للمديرية عبر «تويتر» اليوم الجمعة.
أوضحت المديرية أنه لضمان الأمان في استخدام الغاز؛ يجب اختيار المكان المناسب والآمن لأسطوانة الغاز.
ووفق «الدفاع المدني»، يفضل التأكد من وضع تمديدات الغاز وسلامتها، وإغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ والفحص الدوري للموقد والأفران وتركيب جهاز كاشف الغاز.
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