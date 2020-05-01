حملة «مجتمع واعي» توزِّع حقائب توعوية وأدوات وقاية بالمنطقة الشمالية

استهدفت المواطنين والمقيمين والمسافرين

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية بمركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية، حملة «مجتمع واعي»، تضمنت توزيع حقائب صحية تحوي أدوات الوقاية والمطويات الإرشادية، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. جاء ذلك بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمشاركة البلدية والمجلس البلدي والمركز الصحي. واستهدفت الحملة المواطنين ورجال الأمن والمقيمين والمسافرين، بالإضافة إلى القيام بتعقيم منازل العمال والمجمعات السكنية وتركيب لوحات توعوية بلغاتهم على مداخل سكنهم، والقيام بالفحص البصري من خلال قياس درجة الحرارة، وتقديم مطويات ونصائح طبية للوقاية. Advertisements اقرأ أيضًا : رسميًّا... الوزير الراجحي يطلق منصة العمل التطوعي في المملكة التنمية الاجتماعية توزع 122 ألف وجبة إفطار صائم على أسر متضررة بالرياض

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