بالأسماء.. وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارات وتكليفًا بديوان الوزارة وفروعها

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حزمة من قرارات التكليف لعدد من القيادات الإدارية بديون الوزارة وفروعها، في إطار تدوير الكفاءات الإدارية لتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة في خدمة الدعوة إلى الله والعناية في بيوت الله، ورفع مستوى الأداء في تقديم الخدمة للمواطنين.

وتضمنت قرارات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكليف عبدالرحمن بن عبدالله التويجري مديرًا عامًّا للإدارة المالية والإدارية بالوزارة ومشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للموارد البشرية، وتكليف تركي بن محمد عسيري مديرًا عامًّا للموارد البشرية وخالد بن سليمان النفيسة مساعدًا له.

كما تضمنت قرارات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكليف سلطان بن محمد المزروع مديرًا عامًّا للإدارة المالية بالوزارة، وخالد بن إبراهيم الدخيل بالعمل بالإدارة العامة للمستشارين، وتكليف ووليد بن سالم المطيري مديرًا عامًّا للإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، وتكليف خالد بن محمد الثنيان بالعمل في الإدارة العامة للمستشارين بالوزارة.

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وفي ما يخص فروع الوزارة، فقد قرر الوزير تكليف وجب بن علي العتيبي مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، وتكليف عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة القصيم، وسالم بن سعد الحجي مساعدًا لمدير فرع الوزارة بمنطقة القصيم لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، وتكليف هادي بن ضاحي الحربي مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الرس.

كما شملت قرارات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكليف عواد بن سبتي العنزي مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة الجوف، وتكليف محمد بن عمر السائح مساعدًا لمدير فرع الوزارة بمنطقة حائل، ونصت القرارات على أن تكون مدة التكليف لعام قابلة للتجديد منذ تاريخه، وأن تكون هذه القرارات ملغيه لما سبقها .

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